¿Por qué dormir bien es tan importante para tu salud?

El sueño, ha visto ahora la ciencia, es un elemento esencial a la hora de vaciar los residuos que se acumulan en el cerebro durante el día. Nos bombardea todo tipo de información sensorial y la mayoría no lo usamos. El cerebro utiliza el estado de reposo para exportar el líquido cefalorraquídeo no utilizado, a través del torrente sanguíneo, al hígado, donde puede ser procesado como desecho.

You May Also Like