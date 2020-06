¿Por qué detuvieron a George Floyd?

Los hechos comenzaron sobre las 20.00 horas el lunes 25 de mayo en Minneapolis (Minnesota). De acuerdo a la reconstrucción realizada por el periódico The New York Times , la policía acudió a un establecimiento llamado Cup Foods de la ciudad al recibir una llamada de un empleado sobre un hombre que había utilizado un billete de 20 dólares falso para adquirir un paquete de cigarros . Los empleados señalaron a la policía que le habían exigido que devolviera los cigarros y que parecía estar “borracho” y sin “control de sí mismo”.

