¿Por qué decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches; y no, buen día, buena tarde y buena noche?

Están errados, la tesis de corrección no es válida, no es asunto gramatical. En español esas formas son de cortesía; expresiones idiomáticas establecidas por la costumbre y promulgadas por la norma: “La norma lingüística ínsita en la lengua, histórica, permite que los hablantes del español nos comuniquemos habitualmente unos con otros; es –según Eugenio Coseriu-la que seguimos necesariamente para ser miembros de una comunidad lingüística, porque es la norma ejemplar, ´la realización colectiva´ del sistema”. Tengamos claro: su significado es un saludo simple. No se refiere a plural alguno.

You May Also Like