por qué deberías usar esta opción en la app

Una vez más, todas estas ventajas hacen que la información de los usuarios quede destapada antes los posibles ciberataques, no obstante, tú tienes el poder de decidir si cualquier aplicación puede acceder a tus datos de ubicación. Si te pica la curiosidad, empieza a acceder a la función de ‘Cronología’ de Google Maps, espero que no se te quede la misma sensación que a mí.

Aunque la compañía defiende que todos estos datos nunca se comparten con terceros y que usan tecnología de anonimización para esta función , a nivel personal he de decir que me ha dado bastante respeto cuando he visto todos los tiempos y trayectorias guardadas.

Internet nunca terminará de ser un sitio seguro en el que puedas guardar tus datos personales, información bancaria, contraseñas e incluso ubicaciones. La privacidad vuelve a ‘estar de moda’ en Google, ya que la última novedad que ha lanzado la compañía es el ‘Modo de incógnito’. De esta manera, no se guarda el historial de búsquedas, tampoco se realizan actualizaciones del historial de ubicaciones o no se empleará la actividad del usuario para personalizar la app.

