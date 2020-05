¿Por qué deberías lavar una lata antes de beber de ella? ¿Qué otras precauciones debemos tener?

De este modo, se tienen que lavar las latas para una mayor seguridad, ya que la higiene es siempre mejorable y nunca de más. Sin embargo, no hay que dejarse llevar por los bulos y las noticias falsas que indican el gran peligro de la latas. Si estas son manipuladas de forma correcta, no son peligrosas, ya que la carga microbiológica de las latas tendría que ser muy alta para suponer un riesgo para la salud.

You May Also Like