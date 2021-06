Por qué deberías dejar de usar los cables de iPhone de otras personas

Según detalló Grover en una entrevista a Forbes, su dispositivo no fue diseñado para atacar a los iPhones, sino a los Mac y otros ordenadores a los que se conectan para cargarlos o sincronizarlos. Inicialmente, los cables fueron construidos a mano por el inventor y era bastante fácil de distinguir de los originales. “En aquel momento solo quería ver si podía hacerlo: producir algo lo suficientemente pequeño”, dijo y agregó que no planea suministrar sus dispositivos a los piratas informáticos, sino que su intención es que esto sirva de advertencia .

