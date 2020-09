por qué deberías apostar por un disco duro externo (¡y rebajado!)

Aunque lo mejor es que no te suene familiar, quien no ha experimentado, alguna vez, la sensación de desasosiego que genera el pensar que hemos perdido todas las fotos que teníamos almacenadas (¡y clasificadas!) en nuestro ordenador, móvil, tablet o de cualquiera de las muchas apps que manejamos a lo largo del día. Ya sea por un fallo en el sistema, por pérdida o por la obsolescencia programa, este fatídico momento suele venir acompañado de un “¡¿por qué no hice una copia a tiempo?!” y de unos minutos de maldiciones varias.

