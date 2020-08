¿Por qué compras lo que compras? Estos seis sesgos cognitivos influyen en tus decisiones

El recorrido que un consumidor realiza puede ser de lo más impredecible. Por ejemplo: imagina que necesitas una batidora. Vas a una tienda física y preguntas por varios modelos, observas los precios, pero no te convencen y vuelves a casa. Allí buscas en tu tablet las mismas batidoras que has visto en la tienda por internet, encuentras una a mejor precio, pero antes de comprar decides revisar las opiniones y no son muy buenas, así que decides esperar. Una amiga te recomienda un site de segunda mano y, desde tu móvil, decides echar un vistazo pero la web necesita mucho tiempo para cargarse y acabas finalmente desechando la idea. Todavía no te has decidido pero llega el cumpleaños de un amigo y quieres sorprenderle con una tarta: necesitas la batidora. Como no da tiempo a que el producto llegue si lo pides por internet, regresas a la primera tienda con la idea de comprar la que has marcado como favorita tras tu proceso de investigación y evaluación personal. Llegas allí, y hay un nuevo modelo en promoción, así que finalmente sales de la tienda con la única batidora a la que todavía no le habías echado el ojo.

Lograr captar el interés del consumidor e influir en su proceso de toma de decisiones de compra es la clave del éxito del marketing, pero la complejidad del mismo hace que muchas veces sea muy difícil su trazabilidad. Por eso, para las empresas es importante entender el comportamiento de los consumidores, y aquí es donde entran en juego los sesgos cognitivos.

El análisis de mercado más reciente sobre el proceso de toma de decisiones de los compradores llevado a cabo por Akistair Rennie y Jonny Protheroe, miembros del equipo de hallazgos sobre el consumidor de Google, recoge seis de los muchos sesgos cognitivos que influyen en este proceso: heurísticas de categorías, el poder del ahora, aprobación social, sesgo de escasez, sesgo de autoridad y el poder de la palabra “gratis”. Descubre cómo inciden en este recorrido junto con el resto del análisis de Rennie y Protheroe en el artículo completo publicado en el site Think With Google.