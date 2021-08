¿Por qué compramos televisores cada vez más grandes y más caros en casas más pequeñas?

La tele es parte de nuestras vidas desde hace décadas, para la mayoría, desde que recordamos, y lejos de perder fuerza con la llegada de Internet y otros soportes, no han dejado de aumentar las ventas de televisores, especialmente de los más grandes.





En esto a muchos les ocurre como con el coche, que cuanto más ostentoso y potente, mejor, aunque en la práctica no necesitemos tanto. Hay quienes compran teles grandes porque lo consideran sinónimo de calidad y de mayores prestaciones, cuando no tiene por qué ser así, ya que únicamente los modelos más caros aportan mayor definición.

Entre enero y junio del pasado año, con la pandemia de la Covid-19 causando estragos, se vendieron en España 1.517.870 televisores, un 6,4% más que en el primer semestre de 2019, destacando el aumento en un 117,5% de las ventas online -casi una de cada tres-, propiciadas en buena medida por el obligado confinamiento.

Un perro salta delante del televisor al verse en los informativos. FACEBOOK – Angela Lally Labat

La surcoreana LG Electronics figura líder en el mercado español, con un 29,7% del total de las ventas, aventajando por no mucho a Samsumg (27,7%). Sin embargo, en el mercado de las SmartTV, las que más se venden, LG es líder absoluto desde 2019 con un 34,4% de las ventas, según los datos que manejan las propias compañías. LG tiene en su compatriota Samsumg a su mayor competidor por todo el mundo.

El tamaño sí importa y esta es una tendencia que ya no resulta nueva, puesto que en 2016 más de la mitad de las teles que se vendieron en toda Europa superaban las 40 pulgadas y las de menos caían con una salvedad, los televisores de entre 30 y 44 pulgadas, que supusieron más de un 28%.

Con esta excepción, desde entonces lo que impera son las teles enormes, con un crecimiento del 49% en la franja de 60 a 69 pulgadas y un 23% en 55 a 59 pulgadas, según GFK. De hecho, los televisores de 65 pulgadas han triplicado sus ventas en menos de cinco años.

Niña delante de una televisión Pinterest

Entre 4 y 6 horas al día delante de la televisión

Que España es un país entregado a la tele es casi una evidencia e igual que muchos consideran una tele de grandes dimensiones como símbolo de poder, ocurre con el número de aparatos que haya en casa: cuantas más, mejor. Hasta el 70% la mira a diario y le dedica “entre 4 y 6 horas”, según datos de Puntronic, que coinciden con el INE en cuanto a la cifra mínima: 240 minutos al día (cuatro horas). Las mujeres ven más la tele que los hombres, un 10% más, mientras que son los mayores de 65 años los que más horas pasan cada día delante de la pantalla, una media de 6 horas y 30 minutos.

Sin duda alguna es excesivo, pero ver la tele es un hábito difícil de eludir, especialmente para las personas mayores, que tienen más tiempo libre y pasan la mayor parte del día en casa. Únicamente el 0,7% de los hogares españoles no disponen de televisor.

Amazon ha rebajado el precio de algunos de sus televisores por el Cyber Monday. Freepik

El resto tiene al menos uno, según Barlovento Comunicación. Lo ideal sería moderar el visionado diario porque, además, si la distancia con el televisor es inadecuada y no hay un espacio mínimo, puede tener consecuencias para la vista. Estar tumbado o sentado, además, aumenta el sedentarismo y el riesgo de padecer obesidad y diabetes, y puede provoca problemas de rendimiento cognitivo, lo que se traduce en “falta de memoria, dificultad para concentrarse, lentitud de procesamiento de la información o incapacidad para seguir un hilo comunicativo”.

Lo ideal sería moderar el visionado diario porque si la distancia con el televisor es inadecuada y no hay un espacio mínimo, puede tener consecuencias para la vista

Las teles crecen, pero las casas no

Atendiendo a la tele que necesitaríamos realmente conforme a los metros de nuestra vivienda, serían multitud los que deberían abandonar la idea de comprar una de gran tamaño, porque las teles crecen, pero el tamaño de las viviendas no. La clave está en la distancia entre los ojos y la pantalla más que en la calidad del aparato y la mayoría de las casas no permiten que haya una distancia mínima para ver bien los programas. De hecho, hay teles pequeñas que superan ampliamente en prestaciones a otras grandes.

Un telespectador utilizando el mando a distancia del televisor. ARCHIVO

“Los televisores cada vez son mejores en todas las marcas y ofrecen como mínimo una calidad de imagen óptima. No es como hace diez años, que había teles enormes, Samsung por ejemplo, cuya calidad de imagen era muy baja”, asegura Juan, encargado de Media Markt, que tiene claro que la mayoría de los compradores se equivoca al comprarse un televisor grande, puesto que “solo los aparatos muy caros marcan la diferencia” y “lo adecuado es que un un televisor se ajuste en medida a la estancia donde se ve la tele, ni más ni menos”.

Lo de las teles grandes es una moda, como pasó con los móviles: antes cuanto más pequeños, mejor, y ahora todo lo contrario

Por su parte, José Luis, de Carrefour, cree que “lo de las teles grandes es una moda, como pasó con los móviles: antes cuanto más pequeños, mejor, y ahora todo lo contrario”.

El vendedor asegura que “a veces nos preguntan cuál es la tele más barata que tenemos de 70 pulgadas, o más, y aunque les decimos que no por ser más grande tiene más calidad, no nos hacen caso e insisten” en comprarla grande y barata: “La mayoría vienen con esa idea y no hay quien se la quite de la cabeza. Miden la pared para comprobar que les quepa la tele, pero no la distancia que hay hasta el sillón”.

A veces nos preguntan cuál es la tele más barata que tenemos de 70 pulgadas, o más, y aunque les decimos que no por ser más grande tiene más calidad, no nos hacen caso e insisten

Qué televisor necesitas realmente

El periodo de renovación de los televisores está en una media de unos siete años, según apunta Puntronic, y suelen cambiarse para acceder a modelos más modernos y con mayores prestaciones, no porque el aparato ya no cumpla su función. Acertar con el televisor, en cualquier caso, dependerá de sus verdaderas prestaciones, no de lo grande que sea. Los fabricantes y las asociaciones de consumo coinciden a la hora de marcar unas distancias prefijadas para el correcto visionado.

El tamaño de la pantalla ha de escogerse en función de la distancia a la que se ve y ésta se mide en diagonal y en pulgadas, y debe ser de entre dos o tres veces la medida de la diagonal de la pantalla.

No hace falta gastarse muchísimo dinero para tener un buen televisor en casa. VIZIO

Para un televisor de 32 pulgadas, la distancia correcta ha de ser de 1,5 a 2 metros de distancia (unos 71 cm de ancho); de 2 a 2,5 metros para teles de 40 a 45 (de 88 a 99 cm de ancho); 2,5 a 3 metros en el caso de los televisores de 46 a 49 pulgadas (102 a 108 cm); de 3 a 3,5 metros para aparatos de 50 a 55 pulgadas (de 110 a 122 de ancho) y a partir de 3,5 metros para los televisores de 60 a 65 pulgadas (133-145 cm).

En líneas generales, una tele grande de 50 a 55 pulgadas debería ser el máximo para una casa con un salón de tamaño medio, aunque aumentar la distancia contribuirá a percibir mayor calidad de visionado, siempre que no se aleje uno en exceso.

Un partido de fútbol en un sistema de televisión ‘home cinema’. Futbol TV

Si no podemos alejarnos lo suficiente, ver la tele acabará resultando incómodo, ya que la imagen tenderá a pixelarse. Con todo, los entusiastas del gran tamaño que no están dispuestos a renunciar a él aunque su vivienda sea modesta. Fabricantes y asociaciones también coinciden en que con un televisor 4K el problema se subsanaría, puesto que de por sí ofrecen mucha mejor calidad de imagen. “Los televisores 4K permiten disfrutar de la mejor calidad de imagen incluso situándonos a menos de un metro”, asegura Panasonic. Aunque seguro que tu vista te agradecerá que respetes una distancia mínima.

Los televisores 4K permiten disfrutar de la mejor calidad de imagen incluso situándonos a menos de un metro

Por eso, al adquirir un nuevo televisor es imprescindible tener en cuenta las distancias recomendadas y medir el espacio desde donde va a ubicarse el aparato hasta donde nos colocamos para ver los programas. También se debe tener en cuenta el ángulo de visión, ya que si vemos la tele desde una posición demasiado diagonal, por mucho que el aparato atesore gran calidad, no estaremos en el sitio adecuado para apreciar bien las imágenes. No es conveniente igualmente comprar una tele demasiado pequeña, porque se diluyen muchos detalles y se torna insufrible leer subtítulos y rótulos.

Mismo tamaño, precios muy distintos

Como el tamaño no es sinónimo de calidad y la oferta de televisores en los comercios es amplísima, el consumidor demasiadas veces se pierde en los detalles. A la hora de elegir, las grandes marcas no suelen fallar y son las más desconocidas -y las más baratas- las que ofrecen peor calidad.

Con el mismo tamaño, existen enormes variaciones de precio en función de la calidad de la imagen. Los televisores FullHD, UltraHD o 4K aportan una resolución de calidad similar, pero si el aparato además incluye HDR, la imagen tendrá mayor contraste de color y se verá mejor, aunque con esta tecnología el precio aumenta considerablemente.

Los sistemas OLED y QLED prometen colores mejorados y más definición. El reto es que únicamente están disponible en pantallas grandes de gama alta muy costosas. Sin duda la tendencia actual lleva a los consumidores a apostar por las Smart TV, que al permitir el acceso a Internet multiplican sus posibilidades. Los fabricantes recomiendan que una Smart TV tenga al menos dos puertos HDMI, además de USB.

Los televisores deben ser como los trajes a medida, cada uno debe buscar aquel con el que se sienta más cómodo

“Los televisores deben ser como los trajes a medida, cada uno debe buscar aquel con el que se sienta más cómodo en función del uso que vaya a darle y de cuánto quiere que le dure”, asegura Rosa Alsina, de Puntronic, que aconseja a quien vaya a comprar un nuevo televisor que “no se deje deslumbrar por el tamaño, sino que busque el asesoramiento de los expertos”.