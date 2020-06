¿Por qué China y la India están peleando por una franja inhóspita del Himalaya?

“Operar por encima de los 4.000 metros, como bien saben el Ejército de la India y el Ejército Popular de Liberación, cambia casi todos los aspectos de la guerra”, escribió Milliff, el experto del MIT, en War on the Rocks a principios de este mes. “Los soldados tardan días en aclimatarse a cualquier altitud superior a los 2.400 metros (un poco más alto que Santa Fe, Nuevo México), por lo que la velocidad a la que llegan los refuerzos puede ser más lenta que la velocidad de sus medios de transporte”.

“El status quo es realmente tolerable para ambos países, o al menos, su disgusto por el status quo no es tanto como para pagar el costo de arreglarlo”, agregó. “Todavía no me queda claro, como principio general, si estas disputas comienzan como provocaciones cuidadosamente calculadas o como pasos en falso y malentendidos”.

