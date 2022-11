Por qué Buffett invierte US$5.000 millones en el fabricante taiwanés de chips TSMC

El empresario de 92 años se alejó durante mucho tiempo de la industria tecnológica, argumentando que no quería invertir en negocios que no entendía completamente. Pero en los últimos años ha dedicado al sector tecnológico una proporción cada vez mayor de las inversiones de su empresa.

Este martes, Taiwán agradeció al presidente estadounidense por reiterar su “apoyo y compromiso” con la isla, que China reclama como propia, al tiempo que Xi lanzó advertencias de que Taiwán es “la primera línea roja que no se debe cruzar” y aseguró que espera que EEUU no apoye una eventual independencia de la isla.

Xi lanzó advertencias de que Taiwán es “la primera línea roja que no se debe cruzar” y aseguró que espera que EEUU no apoye una eventual independencia de la isla. Foto: Getty Images

