¿Por qué Biden o Trump no se han vacunado contra el covid?

Aquí hay más pruebas, de The Washington Post, de que lo que ayuda a su 401 (k) no necesariamente ayuda a todos a mantenerse empleados.

Marzo : Cualquier persona sana y menor de 65 años que no sea un trabajador esencial o de alto riesgo no estaría pensando en la vacunación todavía.

Trump podría ser el emisario más importante para los grupos más escépticos, pero ya existe la preocupación de que no querrá impulsar la confianza en la vacuna si no siente que se le está dando el crédito adecuado por estar a cargo durante su desarrollo.

No está ansioso por recibir la vacuna. Según un informe de CNN el martes que cita a una fuente anónima, Trump «no ha parecido particularmente ansioso por ser visto recibiendo la vacuna» a pesar de promocionar su desarrollo y querer atribuirse el mérito. Eso se debe en parte a que ya tuvo coronavirus y no quiere que se le vea colándose en la fila.

Una pausa para el personal de la Casa Blanca. Trump puso freno el domingo a los planes para que el personal de la Casa Blanca recibiera algunas de las primeras dosis de vacunas como parte de los protocolos de seguridad nacional después de que The New York Times y otros lo informaran.

No es que no deba vacunarse. En última instancia, debería hacerlo. Los ensayos clínicos sugieren que la vacuna Pfizer/BioNTech de covid-19 es segura y probablemente eficaz en personas que estaban previamente infectadas, y en una reunión del sábado se le dijo al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC que se les debería ofrecer la vacuna, aunque quizá no hasta después del período de 90 días después del cual las reinfecciones son raras.

You May Also Like