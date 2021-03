por qué aplicarla a diario (¡aunque tengas la piel grasa!)

Parece que, ahora que llega la primavera (aunque las bajas temperaturas nos indiquen lo contrario) es el momento de empezar a preparar nuestra piel para los primeros rayos de sol directos. Y es que, igual que cuidamos de nuestros ojos con gafas que, además de un complemento, evitan la incidencia negativa de los rayos UV400, la dermis, en especial la del rostro, es muy sensible a la exposición solar. De hecho, es una de las principales causas de aparición de arrugas de forma prematura. Así que no es de extrañar que, llegada esta temporada, muchos opten por incluir en su rutina de belleza un protector solar y por tener uno siempre cerca para que ningún plan bajo los rayos de sol te pille por sorpresa.

