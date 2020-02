por qué aparece y cómo superarla

También es importante que, aunque no pensemos tener un perro, intentemos prevenir la cinofobia desde niños , pues tendrán que convivir con ellos de todas formas. Para evitarla, podemos permitir que los niños se acerquen a los perros de forma segura y gradual desde pequeños e intentar no transmitirles nuestros propios miedos.

Acudir a un psicólogo siempre será más rápido y eficaz, pero en caso de no se trate de una fobia muy intensa o un miedo sin más que no afecte de manera exagerada a nuestro día a día, podemos poner de nuestra parte para que la convivencia con los perros sea más llevadera, algo que pasará siempre por una exposición progresiva y consciente ,

Si una fobia es muy intensa y muy incapacitante, hasta el punto de no dejarnos llevar una vida normal, lo más eficaz es buscar ayuda profesional, pues una fobia no deja de ser un trastorno de ansiedad.

Otras, sin embargo, basta con asociar los perros con algo que nos han contado, alguna creencia o incluso si alguno de nuestros padre la padece, “ no es imprescindible haber vivido en primera persona esa experiencia para desarrollar una fobia, ya que la experiencia propia no es la única vía por la cual los humanos establecemos aprendizajes, y una fobia es un tipo de aprendizaje” , explica San Roman, “también aprendemos por cosas que vemos que les pasan a otros, por cosas que nos cuentan o, incluso, de una manera mucho más instintiva: puede darme muchísimo miedo un determinado estímulo y, tenderé a evitarlo, sin haber tenido una experiencia negativa con ninguno, al menos de manera consciente, sino simplemente por ser hiperreactivo a ese estímulo”. Esto último explicaría la fobia a los perros desde pequeños, e incluso desde bebés, y que a veces la fobia a los perros puede ir acompañada de otro tipo de fobias, como a los insectos u otro tipo de animales de compañía.

You May Also Like