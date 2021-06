Por qué algunos seguidores de Trump ansían un golpe de Estado contra Biden como el de Myanmar | Noticias Univision Política

En un mensaje enviado por Telegram, Flynn aseguro que “No hay razón alguna para ningún golpe en EEUU, y yo no he llamado en ningún momento a una acción de ese tipo” y aseguró que se trata de un “invento” producto de una interpretación “retorcida” del evento de Dallas.

Flynn respondió a alguien del público, que se definió como un exmarine quien le preguntó por qué un golpe de Estado como el que sucedió en febrero pasado en Myanmar no podía producirse en EEUU diciendo: “Sabes… No hay razón. Quiero decir… Eso debería pasar”, dijo el exmilitar, como recoge un trozo de la transmisión que se hizo en el sitio MAGAInfo.TV.

