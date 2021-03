Por qué algunos perros persiguen las sombras sin parar

Por el contrario, cuando los perros crecen y siguen haciendo estas cosas de forma muy repetitiva u obsesiva se convierten en signos de ansiedad o frustración por el hecho de vivir en espacios pequeños, no recibir suficiente atención o no salir a pasear de forma frecuente , entre otras cosas.

En algunas ocasiones, cuando los perros son cachorros y han sido separados de su manada, pueden llevar a cabo conductas como morderse la cola o perseguir sombras como una forma de divertirse y jugar , ya que no tienen a otros cachorros o perros con los que interactuar. Esta conducta se agrava si los dueños no pasan suficiente tiempo con él.

