Por qué algunas personas no experimentan los efectos secundarios de las vacunas y por qué no es un problema

Las personas que padecen enfermedades inflamatorias crónicas, como artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y esclerosis múltiple, que toman medicamentos inmunosupresores para controlar sus síntomas, pueden experimentar menos efectos secundarios debido a una respuesta inflamatoria atenuada. Aunque la respuesta inmune está atenuada , no significa que sea inexistente. En un estudio de 2020 que comparó los niveles de anticuerpos en personas que tomaban medicamentos inmunosupresores con los que no, se determinó que las personas que tomaban medicamentos inmunosupresores producían niveles más bajos de anticuerpos, pero ninguno de ellos carecía de anticuerpos antivirales.

A diferencia de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa no puede iniciar la inflamación, aunque estudios recientes sugieren que puede contribuir a ella de manera significativa. En algunas personas, esta respuesta inflamatoria tanto del sistema inmunológico innato como del adaptativo es exagerada y se manifiesta como un efecto secundario. En otros, aunque funciona normalmente, no está a niveles que puedan causar efectos secundarios notables. De cualquier manera, se establece la inmunidad contra el virus.

Tenga la seguridad de que no significa tal cosa. Los ensayos clínicos de vacunas realizados por Pfizer muestran que el 50% de los participantes no experimentaron efectos secundarios significativos durante el ensayo, sin embargo, el 90% de los participantes desarrollaron inmunidad contra el virus. Y la recomendación sobre la vacuna Moderna dice que una de cada diez personas puede experimentar efectos secundarios comunes, pero la vacuna protege al 95% de quienes la toman.

