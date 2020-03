Por qué Alemania tiene casi tantos contagios de coronavirus como España pero menos de 100 muertos

Existe otro factor importante que algunos críticos en otros países tienden a poner encima de la mesa: Alemania no está haciendo el test del coronavirus a los fallecidos no diagnosticados. Es decir, que si estos días muere en Alemania un paciente sin diagnosticar por Covid-19, nunca se sabrá si estaba infectado o no en el momento del deceso. Por ejemplo, la primera víctima mortal oficial por el virus en España fue uno de esos casos: un valenciano sin diagnóstico por coronavirus al que se le hizo la prueba post mortem y dio positivo.

Pero hay también factores sociales. Por ejemplo, Alemania es un país de menos contacto físico entre las personas (besos, abrazos) comparado con España o Italia. Los encuentros familiares no son tan frecuentes, los hijos no visitan tanto a sus padres como ocurre en el sur de Europa. Además, a este último hecho hay que sumar que los primeros contagiados en Alemania fueron personas jóvenes, por lo que el control de los contagios fue mucho más sencillo.

