¿Por qué a algunas personas les entristece la navidad?

Debido a que no se trata de un trastorno psicológico, no existe un tratamiento como tal para la depresión blanca. Sin embargo, existen ciertas estrategias para minimizar el malestar en lo posible.

Igualmente, el énfasis en la familia que acompaña a esta celebración puede incrementar sentimientos de soledad en personas que a lo mejor carecen de estos vínculos, o pueden recordar la pérdida de seres queridos. En algunos casos, puede ser la promoción del consumismo la que cause malestar a personas con menos recursos que no pueden permitirse seguir esta corriente pese a la presión social para ello.

Debido a esto, no existe una caracterización clínica per sé, pero a nivel general podemos decir que incluye síntomas propios del ánimo depresivo como apatía, anhedonia (dificultad para experimentar placer), insomnio, irritabilidad o falta de apetito. En este caso, además, es importante que haya una cierta consciencia por parte de quien lo padece de que este malestar aparece en reacción a elementos específicamente ligados a las celebración de la navidad o a sus fechas.

Pero no todo el mundo lo recibe así. Muchos reciben estas fechas con cierta amargura, tristeza o mal humor. Es el fenómeno que conocemos como depresión blanca (pese a que no es un trastorno del ánimo como el trastorno depresivo mayor y carece de entidad clínica) o blues de la navidad.

