Por primera vez una mujer logra entrar en los ‘SEALS’, el cuerpo de élite del ejercito de Estados Unidos

Aunque la noticia ha trascendido, no lo ha hecho la identidad de la mujer, explica la Marina, porque la política militar no dar datos sobre los soldados de las fuerzas especiales. Sí han dicho que ella es la primera mujer que se gradúa de las 18 que lo han intentado , pero que aún hay otras tres cadetes que siguen en la formación para convertirse en marine.

