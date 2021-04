Por primera vez, Britney Spears pedirá personalmente el fin de la tutela de su padre

Britney dejó claro el año pasado, a través de su abogado, que ya no quiere que su padre se involucre en sus asuntos. Un intento anterior de destituirlo fracasó en agosto de 2020. Durante estos años la cantante ha lanzado tres álbumes, ha completado una actuación de dos años en Las Vegas y ha ejercido de juez en el programa estadounidense, The X Factor.

Los abogados de Jamie alegan además que Lynne, “ no ha estado involucrada en la tutela de su hija hasta hace muy poco, y ahora está planteando objeciones a los honorarios relacionados con asuntos de los que no tiene conocimiento”.

You May Also Like