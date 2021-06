“Por mucho dinero que ganara en TV prefiero la vida austera”

“ No veo muy realista volver a lo anterior, de verdad . En televisión pensaba en una vida alternativa y ahora no se me pasa por la cabeza. Estoy satisfecha, disfrutando. La felicidad está sobrevalorada. Se trata de disfrutar lo que estás haciendo”, ha sentenciado.

No existe una sola razón para este cambio, pues sentía “varias cosas que no estaban funcionando” , en especial lo que le hacía perder el control frente a lo que quería hacer y en lo que se quería convertir.

“ No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz . Por mucho dinero que ganara en televisión, por mucho futuro que me esperara, prefiero la vida austera que llevo. Cien mil veces lo volvería a hacer antes que la vida que llevaba”, ha confesado en rueda de prensa.

