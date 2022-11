Por más libertad en Panamá: 33 años de la caída del Muro de Berlín

Este hecho nos ha brindado un falso sentimiento de que esto es lo normal, de que tenemos garantizada esta realidad y de que no hay vuelta atrás. Para bien o para mal, estaríamos muy equivocados en pensar así. La realidad es que todos los días hay que salir a defender lo que tenemos y nunca olvidar que democracia, aquella meta por la que nuestros padres, abuelos, familiares, y amigos lucharon por durante la dictadura, no solamente es ir cada 5 años a votar. Democracia es combatir la corrupción, es trabajar de manera honesta y ética y es velar por el respeto de los derechos de todas las personas que viven en nuestro país, en especial el respeto a que construyan y lleven a cabo su plan de vida en plena libertad.

