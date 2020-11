Por los menos 275 hectáreas de arroz han sido afectadas por el mal tiempo, informa ministro Valderrama

Agregó que el Gobierno tendrá que tomar algunas acciones, tales como “acelerar rápidamente la habilitación de los caminos para que podamos llegar y ver los productos que puedan salir y lo otro si hay necesidad de importar algunos productos de manera responsable de tal forma que el consumidor no se afecte que no haya especulación de precios en este momento difícil y sobre todo abastecer al mercado local como lo hemos hecho en esto ocho meses de pandemia”.

You May Also Like