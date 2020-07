Por lesión, Chicharito se pierde el Clásico del Tráfico

Aparentemente, Hernández sufrió una lesión en una pantorrilla durante el entrenamiento del equipo del jueves y ha presentado molestias en el último par de días, por lo que se tomó la decisión de que no jugara ante su rival de ciudad en el ESPN Wide World of Sports Complex de Orlando, Florida.

El delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández no aparece en el once titular del LA Galaxy, del técnico Guillermo Barros Schelotto , para enfrentar al LAFC en el Clásico del Tráfico este sábado.

