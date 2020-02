Por encima de todo | La Prensa Panamá

En los momentos de levantar datos de los Censos de Población y Vivienda de 1990, me llamó el entonces Contralor, licenciado Rubén Darío Carles (una figura pública de mucho prestigio, apodado “Chinchorro”), quien me confió que en Naciones Unidas, estaban muy preocupados por los resultados de los Censos de Población y Vivienda , ya que bajo la dictadura del general Manuel Antonio Noriega; las personas temieran dar a los empadronadores que tocaran las puertas de sus viviendas, información real ; que pudiera ocasionarle repercusiones familiares; que en la ONU, Panamá tenía un precedente como un país ejemplar por la calidad de datos obtenidos y les preocupaba que los inmigrantes chinos , hindúes y de otras latitudes, escondieran datos personales, por temor al dictador.

