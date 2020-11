Por el canto se conoce al pájaro

Platón en su libro La República dividió la sociedad en tres castas: dirigentes (los que piensan), soldados (los que cuidan), y plebeyos (los que obedecen). De esa concepción primitiva y limitada de la democracia, nuestro país, pese a lo que pueda decirse en contra, no ha dado importantes señales de madurez y evolución política. El verticalismo rampante de arriba hacia abajo, que siguen tratando de imponer los partidos políticos, amparados en las reglas del juego existentes, no ofrece indicios de cambios significativos. Aquello de dirigentes (los que piensan) y plebeyos (los que obedecen), sigue siendo parte del frívolo equipaje cultural de nuestra democracia y por ende de nosotros como electores.

