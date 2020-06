“Por el amor de Dios les suplico que me ayuden”: madre de Vanessa Guillén sigue sin obtener información sobre su hija | Univision 45 Houston KXLN

HOUSTON, Texas. – Servir a este país era la intención de Vanessa Guillén, pero jamás imaginaron que ese sueño se convertiría en una pesadilla que parece no acabar.

“Por el amor de Dios les suplico que me ayuden, ya no aguanto más. Yo ya no duermo y estoy mal de salud por eso les suplico que me ayuden a saber la verdad” son las suplicas de Gloria Guillén, madre de Vanessa, quien está desesperada por no saber de su hija en casi dos meses.

Los días pasan y no obtienen ni pistas, ni respuestas sobre la misteriosa desaparición de la soldado Guillén, de 20 años. “¿Qué pasó dentro de esa base? ¿por qué le hicieron eso a mi niña? a ellos no les creo nada” dice entre lágrimas la señora Gloria.

“La miré y me emocioné tanto que me puse muy mal, no se imaginan lo que sentí al ver a mi hija en ese video” dijo Gloria en una entrevista con Univision 45.

Aunque el comando de investigación criminal del ejército de Estados Unidos y autoridades de la base militar de Fort Hood aseguran que existe una investigación dentro y fuera de la institución militar, el proceso pareciera avanzar muy lento y con inconsistencias.

La congresista demócrata, Sylvia García, dijo el martes que no han obtenido respuesta. “Quisiéramos que el FBI estuviera más involucrado, pero no sabemos porqué no lo están, no se si es algo del ejército”.

Exigen una averiguación justa y transparente para que cada queja y alegación se tome en cuenta, incluso afirman que el próximo jueves está pautada una reunión entre la familia y el coronel de la base militar.

“En cuestión al acoso sexual según nos dijo el coronel, iniciarán su propio equipo de investigación en la división para averiguar más a fondo” dijo la congresista García.

Mucho se ha cuestionado sobre qué pasó con el celular de Vanessa, por lo que la abogada de la familia estará emitiendo una citación en la corte para que la compañía telefónica pueda entregar el registro de su ubicación.

“Entendemos que esa mañana antes de que desapareciera, la batería de su celular estaba completamente cargada, tenemos las imágenes de la captura de pantalla de una conversación antes de ser vista por última vez, estaremos realizando una investigación sobre donde se encuentra su celular” dijo la abogada Natalie Khawam.

El presidente de LULAC, Domingo García, anunció el martes que la recompensa aumenta a 50,000 dólares. Quien tenga cualquier detalle del paradero o incluso información sobre algún arresto en conexión con la desaparición de Vanessa, pueden comunicarse de manera anónima haciendo click aquí.

