¿Por cuánto tiempo un sujeto asintomático es contagioso?

De este modo, ese porcentaje de contagios han sido provocados por personas que no presentaban síntomas y que podrían encontrarse en el periodo de incubación. Otro estudio publicado en Annals of Internal Medicine dedujeron que el periodo de incubación medio por coronavirus es de 5,1 días , aunque hay casos de pacientes en los que el periodo de incubación ha durado hasta los 14 días.

Que una persona no presente síntomas, no quiere decir que no pueda contagiar el virus a otras. Así, según un estudio realizado por investigadores de varios países y publicado en la revista Emerging Infectious Diseases, ha revelado que más del 10% de pacientes de coronavirus han sido contagiados por una persona asintomática.

Según el Ministerio de Sanidad y el informe elaborado sobre el coronavirus, hay evidencias demostradas de que pueden existir sujetos contagiados por coronavirus que no presenten ninguno de los síntomas de la enfermedad. Sobre todo, niños y gente joven que no tengan otras patologías.

