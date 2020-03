A la pregunta de si tiene sentido continuar dando los números de positivos cada día, el jefe de la Protección Civil asegura que también lo ha pensado y que muchas personas le piden que se detenga. “Pueden ser datos imperfectos, pero desde el primer día he asegurado que diría la verdad, es un compromiso que he tomado con el país. Si nos detenemos, nos acusarán de esconder cosas “, explica.

