Por ahora no hay consenso para realizar torneo de fútbol si MINSA autoriza

El directivo de AFUTPA amplió que su propuesta no está sujeta a ningún ingreso adicional que pueda percibir la FEPAFUT o la liga a futuro en concepto de ayuda de FIFA, patrocinadores, etc.

Para este miércoles todas las partes involucradas tenían contemplada una reunión para intentar llegar a un acuerdo y poder realizar el torneo pero la misma no se pudo llevar a cabo ya que Pandeportes no pudo enviar un representante a la misma, según detalló la fuente.

La Liga Panameña de Fútbol no haría torneo en la segunda mitad del año 2020 ya que no ha existido un consenso en el aspecto económico informó a RPCTV.COM una fuente en conocimiento de las reuniones que se han sostenido sobre el tema.

