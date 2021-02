Andrew Hammond, investigador asociado a London School of Economics (LSE-IDEAS), plantea las probabilidades de que el populismo se afiance por dos razones. En primer lugar, la crisis del coronavirus ha desencadenado la recesión más aguda desde la Segunda Guerra Mundial, con caídas no experimentadas desde 1870 en algunos renglones económicos, como—por ejemplo—el producto interno bruto per cápita.

