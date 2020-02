Ponte en forma sin necesidad de ir al gimnasio

Situados en el suelo, en forma de plancha, abrimos los brazos al ancho de nuestros hombros. Manteniendo el abdomen bien contraído, flexionamos los brazos. Es importante durante la bajada estar atentos a que los glúteos no estén levantados, “tenemos la tendencia de tener la cadera muy arriba y hay que tratar de tener el cuerpo en línea”, dice Kathyana. Si no puedes con todo tu peso, se puede hacer la pechada con las rodillas flexionadas, pero igualmente hay que mantener la cadera abajo, de manera que al flexionar al glúteo no esté elevado.

Tener un cuerpo de envidia requiere de tiempo, dedicación y esfuerzo, pero no siempre es fácil. El ritmo diario de trabajo, el tranque y las tareas pendientes después de la jornada laboral nos restan ganas para sacar tiempo para ir al ‘gym’, pagar una cuota mensual y sentir que no aprovechamos el dinero invertido ni el objetivo de ejercitarnos. Sin embargo, conocer algunos ejercicios para poder entrenar en casa o en un área al aire libre nos permitirá mantenernos en forma con una inversión mínima.

