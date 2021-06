Poniéndome tu camiseta

Good On You, cree que hay una historia más grande que contar sobre las condiciones en las que se elabora la ropa que se utiliza día a día: saber qué recursos se utilizaron para producirla y cómo su producción ha tenido impacto en las comunidades.

Good On You recopiló información de varias marcas de la industria textil, y de esta manera fue posible hacer un análisis para conocer qué tan responsable es la empresa a la que le compras tu vestimenta.

Estos cambios forman parte de un nuevo modelo de negocios. El App Good On You dedicado a moda sostenible es una aplicación creada por Ethical Consumers Australia y con ella se busca crear un impacto directo cada vez que un usuario compra productos de una marca.

You May Also Like