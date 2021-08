Poner a pacientes con covid-19 boca abajo reduce la necesidad de intubación y la mortalidad

“La evidencia científica de la eficacia de esta técnica en pacientes no intubados es especialmente importante durante los picos de la pandemia en que pueda haber escasez de respiradores . Esta es la primera gran investigación que analiza los beneficios de un cambio de posición en pacientes despiertos y que no necesitan de un respirador, es decir, que respiran espontáneamente por sí mismos, como parte del tratamiento en pacientes COVID-19″, ha explicado el coordinador médico de la UCI del Hospital Vall d’Hebron, Oriol Roca.

