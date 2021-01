‘Ponen la política por encima de la salud’, Pablo Moreno Franco

¿Cuántos casos ha atendido de contagios en espacios abiertos?

No recuerdo ninguno. No comprendo el cierre de playas, si para prevenir la transmisión, lo mejor son los espacios abiertos.

¿Y a cuántos pacientes ha atendido desde el inicio de la pandemia?

En Mayo Clinic de Florida hemos tenido 6 mil. De esos, yo he atendido a unos mil 100.

¿Atiende más contagios por culpa de reuniones, falta de uso de mascarilla, transporte o qué?

Más por reuniones sin mascarilla. Pero en Panamá lo que más me preocupa es el transporte público. Más que las reuniones, incluso, porque en el transporte no hay manera de que haya distancia. Y no hay ventilación.

¿Cuánto de lo que le llega a UCI es Covid y cuánto de otras patologías?

Dos de cada 10 es por Covid. Y en el hospital, 4 de cada 10.

¿Qué opina de que el Minsa, autoridad regente de la salud, autorice y recomiende el uso de la ivermerctina y la hidroxicloroquina?

Es irresponsable que las propias autoridades no sigan la medicina basada en la evidencia.

¿En qué se están basando? ¿En lo políticamente factible o en lo científicamente necesario?

En lo políticamente factible. Los protocolos tendrían que hacerlos médicos con credenciales, que entiendan la evidencia científica. Quitaron a los que sabían para reemplazarlos por gente sin experiencia ni rigor científico.

¿Qué tienen en común los países que le han ganado al virus?

Han evitado la desinformación, el pánico y la pseudociencia. Y han educado a la población en cosas que sí funcionan.

¿Cuáles no funcionan?

Los medicamentos profilácticos, las inmunobombas, suplementos herbales, remedios caseros y las chichas.

Responda a quienes dicen que la ivermectina está aprobada por la NIH.

Lo que dice NIH es que no hay suficiente evidencia a favor ni en contra. Eso no significa aprobado. Y las dosis altas pueden afectar el sistema nervioso. Y en cuanto a la hidroxicloroquina, es peligrosa por complicaciones de arritmias.

¿Y el dióxido de cloro?

El más dañino. Causa vómitos, presión baja, incluso fallo de hígado y muerte.

En Panamá, ¿de qué sirve la ley que prohíbe a personas no idóneas recetar medicamentos?

De nada, si se la pasan por ya tú sabes dónde.

Antibióticos. ¿Por qué no sirven para tratar el virus?

Porque matan bacterias, no virus.

Su mensaje a sus colegas que insisten en estos medicamentos.

Al desinformar están matando gente.

¿Y a los panameños que insisten en usarlas?

Juega vivo, panameño. No dejes que personas no idóneas te pongan las piernas de trapo con curas que son peores que la misma enfermedad.

Plasma convaleciente. ¿Sirve si el paciente ya está hospitalizado o solo para el principio?

Disminuye la mortalidad solo en la primera semana, y en dosis con muchos anticuerpos.

¿En qué lo ha hecho mejor Sucre que Turner?

Sin comentarios. Pero rodearse de asesores que sepan es la clave.

¿Por qué cree que cambiaron el comité asesor técnico por uno político?

Pura política. En Panamá ponen la política por encima de la salud.

¿Qué sentido tiene establecer las caretas como obligatorias en los restaurantes, pero no en las iglesias donde se canta?

Ninguno. Y los primeros casos se dieron en coros de iglesias.

¿Qué tan efectivas son las careta, si este es más un virus respiratorio que de contacto, y el aire se respira con o sin careta?

La clave está en las gotas de aerosol. Mientras más directas te caigan las gotas, más te infectan. Si usas mascarilla, estás protegida al 50%. Si le agregas careta, les agregas otro 30%. Y por cada metro de distancia la protección se duplica.

Permiten el domicilio de restaurantes, pero no el comercio electrónico. ¿Es más riesgoso el domicilio de una pizza o de unos zapatos?

No hace ninguna diferencia. No me hace sentido la medida.

¿Qué tan efectivos para el virus son los cercos sanitarios, si ya se eliminaron los salvoconductos?

Eso es una pérdida de tiempo. Más fácil sería que cada persona se hiciera su autoevaluación de síntomas. Si están con síntomas, no salgan. Ya.

¿Cómo se explica ser el país con más contagios per cápita, habiendo tenido una de las cuarentenas más estrictas del mundo?

El juega vivo panameño, la corrupción institucionalizada, los salvoconductos irregulares y la falta de trazabilidad.

Una cuarentena de dos semanas como la que acabamos de tener, ¿qué tan efectiva será?

En dos semanas lo único que haces es disminuir la velocidad, no bajas la curva. En verdad, se necesitan tres semanas o más, y bien estrictas. ¿Y qué tan efectiva será? Con 40 muertes diarias, cerraremos enero con mil 200 muertes. Eso equivale a seis meses de mortalidad del año pasado.

La mayor falla del Minsa.

No educar a la gente, sino regañarla, y la falta de coordinación. El escenario hubiera sido muy muy diferente si hubieran actuado de forma coordinada entre el Seguro, el Minsa y la privada.

¿Por qué a nivel privado hay menos muertes que en la pública?

Los médicos son los mismos. Lo que nos mata en la pública es la falta insumos, el hacinamiento y la burocracia, que impiden la implementación apropiada de los protocolos.

¿Cuál ha sido la mayor falla de los ciudadanos?

Bajar la guardia.

¿Qué data importante no nos están dando en Panamá?

La falta de transparencia no nos deja saber la severidad de la situación. Los sistemas de salud están saturados, tenemos récord en hospitalizados y eso no lo explican en detalle. No es ser alarmistas, pero necesitamos entender qué está pasando, cómo y dónde.

¿Por qué es importante saber dónde mueren las personas?

Ese es un marcador claro de cuán saturado está el sistema y dónde hay que actuar. El embudo de los hospitales está lleno. Si no disminuyes lo que entra o aumentas lo que sale, se morirá más gente.

¿Qué información debería acompañar el número de camas disponibles?

Dónde están y si tienen equipo, insumos y personal para operarlas.

¿Cuál es el problema del oxímetro que reparte el gobierno a los pacientes ambulatorios?

Que lo entregan sin siquiera explicar cómo usarlo ni cuándo ir al hospital.

Las secuelas más comunes entre los recuperados.

Neurológicas, coágulos y, principalmente, falta de aire hasta para caminar.

¿La diferencia fundamental entre un hospitalizado en UCI allá y acá?

Además del flujo de oxígeno, acá agregamos vasodilatadores pulmonares. Y si fallan todas las medidas, usamos ECMO (membrana de circulación extracorpórea). Le sacamos la sangre, la oxigenamos y se la damos de vuelta. Eso hace que la mortalidad en el hospital sea baja: 4%.

Lo humanamente más difícil que ha visto en estos 10 meses.

Pacientes menores a los que no hemos podido salvar. Y ver a la gente morir lejos de su familia.

¿Qué le da miedo?

Mi familia y amigos en Panamá.

¿En qué fase –del 1 al 10– de la pandemia está Panamá?

No vamos ni por la mitad. Falta más de un año para lograr la inmunidad de rebaño. Y a eso se puede llegar o con muchas vacunas o con muchos muertos. Esperamos que sea con muchas vacunas.

Mayo Clinic es altamente riguroso. Usted es jefe de control de calidad, ¿cómo toman las decisiones de las recomendaciones de medicamentos?

Tenemos un panel de revisión terapéutica, con médicos de muchas especialidades, que se reúne semanalmente y revisa toda la evidencia publicada en la última semana. Y se decide si hay algo con suficiente rigor para cambiar el protocolo.

¿Ha visto algún cambio en el resultado clínico de los pacientes que manejaban ustedes al principio y ahora?

Sí. Nuestra estadía hospitalaria ha disminuido de 12 a 5 días.

¿Qué efecto tiene sobre usted haberse vacunado ya?

Seguimos en el mismo campo de batalla, pero ahora tengo un chaleco antibalas.

¿Se hizo el trámite a tiempo o nos metieron cuento?

Les metieron mucho cuento, y la prueba está en Costa Rica.

Policías haciendo anuncios de salud pública. ¿Dónde más lo ha visto?

En ningún lado. Sin comentarios.

Su respuesta a quienes no se quieren vacunar.

Se van a joder, porque es una lotería.

¿Por qué se fue de Panamá?

Satisfacción profesional. En la clínica Mayo tenemos un sistema de salud centrado en el paciente, donde todos los equipos colaboran de forma protocolizada. En Panamá, los médicos somos egoístas, nos quedamos con el paciente en vez de buscar ayuda de los colegas.

¿Si se hubiera quedado en Panamá, qué estaría haciendo?

En el [hospital] Anita Moreno, frustrado por la falta de insumos y de camas, mientras veo cómo gastan en semáforos… y esperando mi vacuna.

¿Qué siente trabajando afuera, que aquí haya tanto recelo con los médicos extranjeros?

No tiene sentido. Cualquiera, con las credenciales, puede ayudar. Y en Panamá los médicos de otras especialidades no se han bajado del bus, le han sacado el cuerpo a los que están en la línea de batalla.

¿Qué extraña de Panamá?

La familia, la playa y el sancocho.

¿Y qué no?

El juega vivo,los tranques y la violencia.

¿Qué le dicen sus colegas del manejo del Covid en Panamá?

Que nos fuimos de la ciencia al oscurantismo.