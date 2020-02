‘Ponen la forma por encima del fondo y de la justicia’: Eduardo Ulloa

¿Qué explicaciones debería dar el MP sobre el fallo Odebrecht, tomando en cuenta que quedaron por fuera dos gobiernos?

La investigación se enfocó solo en un periodo presidencial, dejando por fuera dos, y no se hizo cronológicamente.

Las fiscales asignadas al caso Odebrecht tienen experiencia en delitos sexuales y delitos comunes. ¿No debían tener experiencia en delitos contra el patrimonio?

Lo importante es que no eran parte de la fiscalía anticorrupción ni habían sido abogadas de las partes. La especialidad del delito es de más fácil adaptación.

Su posición en el caso Martinelli. ¿Miedo, ayuda a la defensa o cautela?

Cautela, tratando de cumplir con la ley.

Primero dijo que la carta de EU debía manejarse a través de la Cancillería, ahora que debe someterse al control judicial. El tiempo corre. ¿Debe preocuparnos el vencimiento de término de New Bussiness?

Les mandé la carta a los fiscales para que actúen rápido y los casos no queden paralizados. No me puedo arriesgar tampoco a actuar rápido para que después me lo anulen. Ahí sí me van a cuestionar.

De ese caso no han dicho nada, y el 25 de marzo vence el término. ¿Han hecho gestiones para incluir a Martinelli?

No se podía hasta que tuviéramos la certeza de que podíamos investigarlo. Pero el fiscal ya está revisando eso.

Hay quienes dicen que Cortizo pactó con usted no tocar a Martinelli y así no enredar el país. ¿Qué les responde?

No hay ningún pacto con Cortizo.

¿Ya lo ha llamado?

Lo veo los miércoles en una comisión que hicieron para las listas grises.

¿Por qué no dijeron los nombres de los que sacó por actos impropios?

Les abrimos procesos, están en curso.

¿Qué actos impropios eran?

El fiscal que salió consumiendo droga, uno que pasaba información a organizaciones criminales, otro por violencia intrafamiliar y un funcionario administrativo porque se perdieron evidencias.

Rolando Mirones primero culpó al MP de la inseguridad, luego a los jueces. ¿En qué tuvo razón él?

En que el sistema no está funcionando. A veces por la policía, a veces por MP, a veces por los jueces. Es un sistema demasiado formalista.

El principal cambio que habría que hacerle al Sistema Penal Acusatorio.

Adecuarlo a nuestra realidad y recurso humano y económico. El informe que deben llenar los policías es tan complejo que no saben llenarlo.

Mea culpa del MP en este sentido.

Los fiscales, a veces por falta de recursos o de preparación, no incorporan a las investigaciones todos los elementos que exige el juez para autorizar diligencias o validar una aprehensión.

¿Y la falla de los jueces?

Ponen la forma por encima del fondo y de la justicia.

Jueces corruptos. ¿Mayoría o manzanas podridas?

Hay varios y hablan por sus fallos.

¿Cómo se explica que Leslie Loaiza tenga el 40% de los casos de alto perfil?

Matemáticamente es posible. Tú tienes cinco y yo cinco. Pero hay que ver qué cinco le toca a cada uno…

¿Por qué se dice que el Ministerio Público pierde tantos casos? ¿Falta de sustento o mal criterio de los jueces?

Todo eso, y es la consecuencia de que el SPA se implementó sin el recurso humano ni económico necesario.

¿Hay más selectividad de los fiscales, de los jueces o de la ciudadanía que pide justicia depende del acusado?

Nuestro propio sistema está diseñado para la selectividad y los privilegios.

¿Qué privilegios habría que eliminar?

Que diputados sean investigados por la Corte y viceversa. Deberían ser investigados como el resto de los ciudadanos. Además, la prueba idónea, cuando eso se debería acreditar en la investigación, no en la denuncia. Para eso se investiga.

Fuero electoral. ¿Protección necesaria o escape para que los políticos no enfrenten la justicia?

Lo usan como obstáculo para no ser investigados. Es innecesario e injusto.

Detención preventiva, ¿se usa en su justa proporción o en exceso?

Exceso. Lo dan hasta por hurto simple.

¿Qué opina del camarón que otorgaría trabajo comunitario obligatorio a narcotraficantes, corruptos, etcétera?

No estoy de acuerdo. Eso obligaría al juez a beneficiar a cualquiera, independientemente de si es reincidente o un peligro para la sociedad.

¿Y que no se pueda cambiar el acuerdo de pena para los delitos sexuales?

Tampoco. En muchos casos, el acuerdo de pena garantiza que el juicio termine rápido. Lo que hay que vigilar es que la pena pactada sea proporcional al hecho.

¿Qué piensa de que los tribunales le den habeas corpus y medidas cautelares a personas que no han comparecido al proceso?

Eso es selectividad: al común de los ciudadanos no se le otorga ese beneficio.

Caso de Zulay Rodríguez contra Mauricio Valenzuela. ¿La violencia de género alegada es real o se abusó del sistema para limitar la libre prensa?

El hecho es real. Pero habría que ver si la medida adoptada por la fiscal era cónsona con lo actuado…

¿Todo homicidio a mujer es femicidio?

No, y así lo están contabilizando las feministas. Incluyen incluso muertas por crimen organizado, narcotráfico, delincuencia común… eso no es. Es solo si las matan por su condición de mujer.

Querellas de Martinelli. ¿Cuántas ha presentado?

Muchas más de las que puedo recordar.

¿Casos reales o abuso del sistema?

Son casos en los que se siente afectado o son parte de su estrategia política.

¿Por qué se fue a reunir Judy Meana y no Fábrega con usted?

No sé. Ella me llamó para reunirnos. Con él nunca he hablado. Es extraño.

Solo hay presos imputados por la matanza de La Joyita: ¿No falta nadie?

Sí, faltan los funcionarios, custodios, policías. Pero hay que ver si estaban de turno, si actuaron por acción u omisión…

O sea, ¿difícilmente veremos justicia?

No, no, ahí sí va a haber justicia.

Relación del MP con la DIJ, después de que a Kenia Porcell le quitaron a la DIJ de las fiscalías anticorrupción.

En este momento es buena. Restablecimos los canales de comunicación.

¿Cuánto necesita el MP para tener el personal idóneo?

Aquí había que hacer un rediseño, para usar la plata que hay en lo que se debe. Había personal nombrado en un área trabajando en otra, un área llena de personal y otra que no se daba abasto, y se usaban los traslados como castigo.

¿Qué más encontró?

Personal nuevo promovido sin formación y en puestos investigativos. Y en los últimos dos meses se les dio permanencia a más de 900 funcionarios.

Solo tuvo una reunión de transición con ella. ¿Qué le hizo falta saber?

Solo fue una reunión y protocolar.

Ella tenía la carta de Martinelli desde diciembre. ¿Por qué no la tramitó?

No sé, pero se hubiera ganado tiempo.

¿Cómo va la investigación de los Varela Leaks?

Está en la fiscalía anticorrupción.

Ahora que empezó su guaqueo, ¿se identifica con los leaks de Porcell?

No. Eso es una muestra de lo que no debe hacer un procurador.

¿Y con las cosas que le escribía Varela? Él dice que la estaba apoyando en esa lucha solitaria. ¿Tiene sentido?

No. La relación entre el procurador y el presidente debe ser solo de respeto, no de sumisión ni de acuerdos.

¿Qué favores le piden los diputados?

Ni en la ratificación me pidieron. Este no es el lugar favorito para nombrar a sus allegados. Lo que sí he recibido son solicitudes de empleo de amigos y conocidos. La mayoría están bravos conmigo.

¿Y a los que no lo están, los contrató?

No. Entendieron.

Hay varios casos en los que la Corte perdió competencia y no han bajado al Ministerio Público. ¿Ya los exigió o esperamos que prescriban?

No los he exigido porque no sé exactamente cuáles son.

¿Entonces, que prescriban?

Esperamos que la Corte cumpla su rol.

No es difícil pedirles por escrito que enumeren los casos y digan el estatus…

No…

¿Eso no aplica como selectividad?

No, porque es el deber de ellos enviarlo.

Pero si no se lo envían pídalos, pues…

Si es necesario, lo haré.

Caso Pandeportes. ¿Y ahora qué sigue? ¿Nos quedamos sin justicia?

Insistiremos, pero ese caso está difícil.

¿Culpa de la fiscal o los jueces?

De ambos.

Casos que no parecen avanzar. Benavides, asociados de Moncada… ¿a cuál le han tirado más tierra?

Tendría que revisar.

¿Qué ha pasado con las casaciones que se presentaron para el caso El Gallero y el caso Martinelli? ¿Alguna noticia?

Nada, en la Corte esperando admisión.

El estado del MP.

Un paciente en reanimación.

¿Y el estado de nuestra justicia?

En crisis.

Evalúe el trabajo de las fiscales anticorrupción, de 1 a 5.

Todavía no te puedo decir.

¿El MP estaba mejor con la PTJ o ahora sin un cuerpo investigativo?

Estaba mejor con la PTJ. Partir eso como lo hicieron hace que todo demore.

¿Es cierto que primero le ofrecieron el cargo a Juan Antonio Tejada, su socio, que a usted?

No sé si fue antes o después…

¿Ya siente que llegó la tormenta después de la calma que generó su nombramiento? ¿O todavía?

Todavía. Pero viene.

Usted fue Fer 29. ¿Qué aprendió?

Mucho manejo político.

¿Podemos tener esperanza? ¿Habrá justicia al final?

A eso aspiramos, pero no será pronto. Tenemos muchas limitantes.