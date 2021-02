Ponen en suspenso proyecto que crea seis nuevos corregimientos

Fuentes del Legislativo dijeron que, por ahora, la propuesta se paró, pero que el tema será tratado más adelante. El Ejecutivo vetó la iniciativa, impulsada por el diputado de Cambio Democrático, Leopoldo Archibold, por considerarla “inconveniente e inexequible” (que riñe con la Constitución), ya que no cumplía con “requisitos esenciales”. No obstante, los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas como la de Gobierno, pidieron al pleno de la Asamblea Nacional aprobarlo porque no era “inconstitucional”.

