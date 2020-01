Pompeo: ‘Habrá más acciones de EU para apoyar a Venezuela’

Guaidó fue reacio a ahondar en sus solicitudes a Pompeo. “Hay elementos de Estado que no voy a revelar, por supuesto aumentar la presión, el acompañamiento, todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, no permitir el contrabando de oro de Venezuela […]”, precisó.

Al término de un encuentro en Bogotá con el también presidente del Parlamento, Pompeo evitó hablar de sanciones puntuales –que se sumarían a los castigos vigentes, incluido un embargo petrolero–, no obstante, aseguró que Washington no “ha terminado” en su estrategia contra el régimen chavista.

