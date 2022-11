Polonia, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

Un mal pasé de Jesús Gallardo en salida de balón le llegó a Edson Álvarez de espaldas y con el esférico botando. El resultado, un mano a mano de Lewandowski , de los que no falla a no ser que le hagan penalti. Como ocurrió. Héctor Moreno le agarró de la camiseta y le zancadilleó con una pierna abajo.

No tardaron estos dos en armar lio. Minuto 5 y un centro del primero le llegó al segundo, pero no acertó a rematar con certeza . Una asociación que se repitió en el minuto 26, pero que tras la salida de Vega y el paso de Lozano a la izquierda demostró que han de intercambiar los lugares para que el gran ídolo, Hirving, sea más determinante.

La selección mexicana y la polaca, los dos combinados llamados a pelear por la segunda plaza del Grupo C, se repartieron este martes los puntos tras firmar las tablas (0-0) en la primera jornada. Los aztecas dominaron sin pegada, y Lewandowski tuvo la más clara desde los once metros, pero Ochoa le adivinó el lado. Así, ninguna de los dos combinados pudo aprovechar el pinchazo de Argentina, y Arabia Saudí terminó en la primera plaza a falta de las dos jornadas restantes.

