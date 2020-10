Polonia cuestiona la reforma de la elección del CPGJ y acusa a la UE de agravio comparativo

Przypominam, że polski KRS to główne źródło ataków na Polskę (za KRS de facto atakowana jest ID SN). Komisja Europejska z Niemcami tworzą mechanizmy by nas stawiać do pionu, wymuszać posłuszeństwo, tymczasem aktualny hiszpański model kompletnie im nie przeszkadza.

