Polo Polo: ‘Pueblo panameño no se dejen enredar’

¿Y la moratoria para cuándo? Las caras conocidas de Panamá están alzando su voz en una campaña para que el pueblo panameño despierte, abra los ojos y no se deje enredar con distracciones y tácticas para evadir lo que realmente es importante, que el presidente Laurentino Cortizo, sancione el proyecto de Ley 287, que otorga una moratoria de 90 días en el pago de gran parte de las obligaciones bancarias, alquileres y pagos de servicios, a las personas que de algunas manera han sido afectados en sus ingresos por efecto de la pandemia del Covid-19.

Hasta hoy son las sanciones ordinarias en la Asamblea Nacional, y los famosos se han unido con el #síalamoratoria. ¡Buena esa!

Polo Polo hizo un llamado

De hecho, algunos hasta se han tomado las redes sociales para hacer un llamado de atención. Uno de esos fue Marlon Polo, quien recalcó que es lamentable lo que pasa y que no acostumbra a hacer ese tipo de videos. “Pueblo panameño no se dejen enredar, no se dejen entretener por cosas que están haciendo largas. Ya basta para cuándo los bonos para las personas, esos 80 no les alcanza a una familia completa por 15 días; peleas, ahora sacan los de las planillas, eso es entretenimiento, mi gente #síalamoratoria que eso es lo importante”, mencionó en sus historias de Instagram.

Y así como él, otras caras también se han expresado, como el competidor de Calle 7, Erick Anderson “El Lobo”, quien confesó que está harto de que pongan al pueblo a sufrir, “quisiera decir tantas cosas… no terminaría nunca. ¿Dónde están los bonos de la gente? ¿Hasta cuándo tienen que esperar? La paciencia se nos está agotando”. ¡Ajá!

Franklyn Robinson es otro que no ha descansado en este tema, tanto así, que este fin de semana le filtraron un video “triple x”, y aunque quiso que la gente se lo gozara, hizo énfasis en que lo importante es enfocarse en la moratoria. “Si es una lucha, tenemos que luchar, pero no perder la fe, nuestra constitución dice que el poder viene del PUEBLO, entonces todos sumémosno y no nos cansemos de escribirle a @nitocortizo”, escribió en Instagram.

La reguesera Carlienis también se tomó sus redes y mencionó “esta pelea no es de uno, es de TODOS”.



