Poll Anria, el supuesto líder de un ‘call center’ en Guatemala, y su relación con el gobierno y políticos en Panamá

Para muchos, Poll Anria no es una persona conocida, salvo en el mundo político o del Gobierno en Panamá, aunque algunos recuerden su faceta como presentador y productor de programas y proyectos televisivos. Pero ahora, su labor estaría enfocada en asesorías de comunicación estratégica y política, tanto en Panamá como en la región.

Su rol como asesor del hoy presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, cuando era candidato en 2019, lo llevó a rodearse con las más altas esferas de la política de ese país y a dirigir y/o coordinar un call center establecido, primero, para la campaña política, y ahora, para defender la gestión del actual presidente, y atacar a sus adversarios, según publicaciones de los medios digitales guatemaltecos Artículo 35 y Vox Populi.

Pero, además de Guatemala, también ha tenido protagonismo en el ámbito político panameño. En la campaña de 2019, por ejemplo, demostró, a través de redes sociales, su apoyo a candidatos del PRD, hoy partido de gobierno.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el 20 de agosto de 2018, @PollAnria, señaló “8-7 el voto es para @CarlaGarciaBo [Carla García, excandidata por el circuito 8-7 del PRD y actual gobernadora de Panamá], en la casilla 2; en el 8-8 para @fernan_adames [Fernán Luis Adames, excandidato a diputado por el PRD y actual jefe de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Finanzas], casilla 12… En el 8-9, el voto es para @yassirpurcait [Yassir Purcait, exdiputado por el PRD], casilla 2; y alcalde @quibian_panay casilla 4 [Quibián Panay, exdiputado y actual secretario general de la Asamblea Nacional].

Mensaje de @pollanria en su cuenta de la red social Twitter. 20 de Agosto 2018.

La Prensa contactó a Quibián Panay, quien se postuló como precandidato a la Alcaldía de Panamá por el PRD, en las elecciones de 2019. Panay puso distancia de Anria. Dijo que no fue su asesor en la pasada campaña, aunque también indicó: “Lo conozco. Formalmente, no trabajó conmigo, pero resolvió cuestiones en temas de encuestas”. El hoy secretario general de la Asamblea Nacional –consultado también por el mencionado tuit de Anria, dándole su apoyo en 2018– se limitó a opinar que “fue una manifestación personal de él”.

CONTRATOS CON EL GOBIERNO

Poll Anria estaría relacionado con la empresa Strategic Communications Holdings, Inc, empresa inscrita en el Registro Público de Panamá, con oficinas en un edificio ubicado en Vía Israel, P.H. Terrawind, apartamento 17E. La junta directiva de esta sociedad la preside Osvaldo Ariel Santamaría que, además, ocupa los cargos de secretario, tesorero y director. Es también socio de Anria en otras empresas, como Anria Investment Holding, S.A. y Sin Censura Estudios, S.A.

Strategic Communications Holdings, Inc., tal como lo publicó este medio, fue contratada –sin licitación pública– del 1 de abril al 30 de julio de 2019, a través de un procedimiento excepcional, por la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de Yanibel Ábrego. El contrato –por un monto de $26 mil– era para crear una estrategia a fin de maquillar la imagen de ese órgano del Estado.

Ábrego, presidenta del Legislativo en ese periodo, fue contactada por La Prensa. Vía telefónica, señaló que “Él [Anria] hizo ese trabajo. Puede verificar con la Asamblea, con el presidente actual [Crispiano Adames], cuando yo estuve de presidenta, él hizo ese trabajo para el cual fue contratado”.

Al ser consultada sobre el el motivo por el cual se hizo un procedimiento excepcional para la contratación de la empresa de Anria –y no una licitación con más proponentes–, Ábrego, visiblemente molesta, respondió: “Por qué no va a la Asamblea y pregunta exactamente cómo fue el trámite, si hizo el trabajo o no, y verifica la información al respecto. Si usted verifica las contrataciones en la Asamblea Nacional, se puede encontrar con muchas, no solo en el periodo de Yanibel Ábrego”.

La política de Cambio Democrático añadió que “Freddy [Federico] Humbert era un contralor que verificaba y supervisaba absolutamente todo en el período nuestro. Ustedes más que nadie [La Prensa], son testigos de esta situación, que le dieron persecución [sic] prácticamente a todo lo que hacía Federico Humbert. A mí me gustaría que ustedes vieran en la Asamblea directamente lo que se hizo, para que se quite cualquier suspicacia que exista de parte de ustedes”.

La Prensa también preguntó a la diputada si Anria labora actualmente para ella como asesor. “Eso no es problema de nadie. Yo no tengo ningún contrato ahorita mismo con Poll Anria. Es mi amigo personal”, sostuvo.

Minutos después de la entrevista con Ábrego, Anria emitió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que acusó a Movin (Movimiento Independiente por Panamá) de ser el responsable de las preguntas y llamadas hechas por La Prensa a su amiga Yanibel Ábrego.

Mensaje en la red social Twitter de @Pollanria minutos después de la entrevista de este medio con la diputada Yanibel Ábrego.

Anria borró su comentario minutos después de haberlo emitido, aunque antes, La Prensa logró hacer una captura de pantalla, que es el que se reproduce en en este reportaje.

(Ver: Monitoreo de redes sociales (instagram, twitter, facebook y youtube), apoyo técnico y asesoramiento a la Direccion de Comunicación y a la plataforma digital de la Asamblea Nacional).

MÁS CONTRATOS

El 26 de diciembre del 2019, cinco días antes de dejar el cargo, el entonces contralor, Federico Humbert, también contrató –igualmente, mediante procedimiento excepcional– a la misma empresa. El monto del contrato fue de $198 mil 485, por un período de ocho meses, para el “desarrollo de comunicación estratégica, líneas gráficas y operativas online de trabajo de la Contraloría”.

Humbert justificó ante la Dirección de Contrataciones Públicas la selección y el procedimiento excepcional en una nota dirigida al director, Raphael Fuentes, en la que sostuvo que: “.. el día a día de la Dirección de Comunicación Social de la Contraloría General de la República conlleva otras responsabilidades, sujetas no solo al cumplimiento de lo que el Despacho Superior le solicite, si no los mensajes claros que deben llegar y transmitir a cada entidad del gobierno, a través de las oficinas de Fiscalización General. Motivo por el cual es importante la contratación de una empresa que pueda manejar el tema de la Estrategia y Estructura de Comunicación Digital..”

La Prensa contactó al excontralor Humbert, pero prefirió no dar declaraciones al respecto.

Strategic Communications Holdings, Inc. también obtuvo contratos con la Caja de Seguro Social. En 2018, a dicha empresa le fue adjudicada, a través de un proceso de compra menor, un contrato para el “servicio de estrategia para el desarrollo de manuales de identidad digital en redes, líneas operativas y reforzar las áreas de redes donde se requiera apoyo para la campaña institucional de la Caja de Seguro Social”.

La propuesta del contrato, con valor de $18 mil 500, llevaba la firma del director de la empresa y socio de Poll Anria, Osvaldo Ariel Santamaría, así como el nombre del actual director de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernán Adames, a quien, como ya se mencionó, Anria apoyó en su fallida campaña de 2019 como diputado. Adames fue identificado como “persona de contacto” de la empresa Strategic Communications Holdings, Inc.

La Prensa habló con Adames. Confirmó su vínculo profesional con las empresas relacionadas a Anria. “Mi nombre en la propuesta de la Caja de Seguro Social aparece porque lo tuve que haber hecho, porque soy abogado, es mi trabajo”.

Adames agregó, vía correo electrónico, que “la Firma de Abogados F A y Asociado, de la cual soy socio, fue contratada en los años 2018 y hasta mediados del año 2019 por la sociedad Strategic Communications Holdings, Inc. para realizar servicios legales. Desde mediados del año 2019, no se ha gestionado, tramitado o ejecutado diligencia alguna en nombre de dicha empresa”.

Otro de los contratos adjudicados a la misma empresa fue la compra menor para contratar los servicios de comunicación de líneas operativas, monitoreo y estratégicas de la Caja de Seguro Social, por valor de $30 mil. Todos estos contratos fueron adjudicados entre 2018 y 2019, durante la pasada administración, y a principios de la actual.

Este medio no pudo localizar al exdiputado Yassir Purcait (PRD), también apoyado por Anria en su fallida campaña de reelección en los comicios generales de 2019.

Tampoco se pudo contactar a Osvaldo Ariel Santamaría, socio de Anria en diferentes empresas; y presidente de Strategic Communications Holdings, Inc.

La Prensa realizó 15 llamadas telefónicas al celular de Poll Anria, al mismo número en el que La Prensa logró contactarlo el 13 de julio de 2021 para conocer su versión sobre las publicaciones hechas sobre él en Guatemala y los contratos de sus empresas en Panamá. Sin embargo, ignoró todas las llamadas, salvo las especulaciones que hizo en su comentario en Twitter, que luego borró.