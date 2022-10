Politizando el antropoceno

A pesar de las polémicas y contradicciones, la discusión sobre la alternativa poscapitalista no puede detenerse. Como bien concluye Serratos en su obra: si no pasamos de la culpa metafísica del “somos humanos, siendo humanos” a “son ciertos humanos con mucho poder económico, político y militar los que cimbran un sistema inviable e incompatible con los procesos biológicos”, mal podremos reescribir el futuro.

Por eso la acumulación del capital no debe entenderse como un mero proceso social con consecuencias medioambientales, sino como una forma de enlazar la naturaleza humana y no humana y ponerlas a trabajar en función de la generación de valor. (Moore 2020, Navarro y Linsalata, 2021). Horacio Machado, por su parte, afirma que en el Capitaloceno la ley del valor se erige como el principio constituyente, el comando social desde el cual se produce la naturaleza “desde adentro”.

Por lo tanto, la culpa del desastre ambiental que ya estamos viviendo en el mundo no es del “humano”, sino del sistema-mundo capitalista. Entendiendo el capitalismo no como una producción externa de la vida, ni como un mero sistema económico o social; sino como una forma de organizar la naturaleza y de organizarnos nosotros a través de relaciones asimétricas de apropiación y explotación.

