Políticos, empresarios, artistas y un fallecido: la lista de los 143 beneficiados por los indultos y las conmutaciones de Donald Trump

Ocupación no especificada: Jaime A. Davidson, Jawad A. Musa, Ferrell Damon Scott, Jerry Donnell Walden, Lou Hobbs, Matthew Antoine Canady, Mario Claiborne, Rodney Nakia Gibson, Tom Leroy Whitehurst, Monstsho Eugene Vernon, Luis Fernando Sicard, DeWayne Phelps, Isaac Nelson, Traie Tavares Kelly, Javier Gonzales, John Knock, Kenneth Charles Fragoso, Luis Gonzalez, Anthony DeJohn, Corvain Cooper, Way Quoe Long, Michael Pelletier, Lavonne Roach, Blanca Virgen, Robert Francis, Brian Simmons, Derrick Smith, Raymond Hersman, David Barren, James Romans, Jonathon Braun, Kyle Kimoto, Chalana McFarland, Noah Kleinman, Tena Logan, MaryAnne Locke, Jodi Lynn Richter, Kristina Bohnenkamp, Mary Roberts, Cassandra Ann Kasowski, Lerna Lea Paulson, Ann Butler, Sydney Navarro, Tara Perry, Chris Young, Adrianne Miller, Kwame Kilpatrick, James Brian Cruz

Elliott Broidy es un ex vicepresidente de finanzas nacionales del Comité Nacional Republicano y ex director financiero de la Organización Trump. Se declaró culpable por violar las leyes de lobby extranjeras. La Administración Trump le concedió el indulto por sus “numerosos esfuerzos filantrópicos, incluyendo en nombre de las fuerzas del orden, los programas militares y de veteranos y la comunidad judía”.

