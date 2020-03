Política económica para enfrentar el coronavirus

Panamá, al no contar con política monetaria (moneda propia), es limitado lo que puede hacer para estimular el crecimiento económico. La política monetaria la define la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, la cual ya ha tomado acción al reducir las tasas de interés, y con eso busca estimular la economía de ese país y la panameña. Pero eso no quiere decir que no hay otras acciones que podemos tomar para mitigar el efecto económico.

