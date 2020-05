Policías heridos al volcarse el vehículo en el que viajaban por la loma El Piro en la comarca

Dos miembros de la Policía Nacional que viajaban en un auto pick up particular con destino hacia la provincia de Chiriquí, resultaron con golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo al salirse de la carretera y volcarse chocando contra un barranco en la vía interamericana a la altura de la loma conocida como El Piro, comarca Ngäbe-Buglé.

