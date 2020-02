Policías compartieron fotos de choque de Kobe Bryant

Un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés) señaló que no los restos de la aeronave recuperados del lugar del impacto no ofrecen indicios de que el motor haya fallado. El helicóptero, piloteado por Ara Zobayan, prácticamente había salido de la zona nebulosa al momento de virar y desplomarse hacia las montañas.

La agente Maria Lucero, del Departamento de Policía del condado Los Ángeles, dijo el viernes a The Associated Press que “el asunto está siendo investigado”.

