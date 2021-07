Policía secuestra a líder estudiantil Lesther Alemán y Max Jerez

Mora explicó que dos patrullas con agentes policiales allanaron la vivienda en la que se encontraba Max Jerez “entraron y nos preguntaron por Max se metieron al cuarto donde estaba lo sacaron esposados y yo pedí que no lo golpearan que no fueran violentos, nos sentaron a los tres y nos quitaron los teléfonos”

“Estamos asustados de ver que a Lesther lo detuvieron, las cosas ocurrieron hace pocos momentos, cuando a mí me avisan que a Lesther lo están deteniendo en ese momento están entrando aquí, lo único que hice fue pedirles que no fueran violentos, no sabíamos que iba a ocurrir en ese momento” , expresó Dolly Mora en la Cadena de Medios.

You May Also Like