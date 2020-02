Policía no regulará vestimenta en culecos, Senniaf sí chequiará a los niños

Durante estas fiestas del Carnaval capitalino, los adolescentes no pueden entrar con vestimenta inadecuada y los menores de edad no pueden estar dentro de los 70 kioscos en la Cinta Costera, ni pueden hacer buhonería.

De acuerdo con Miranda, “en cada entrada de las actividades de los culecos estarán funcionarios del Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senniaf ), garantes de la integridad de los menores de edad, pues nosotros como ciudadanos tenemos que ser cuidadosos de no poner en riesgo la formación de nuestros jóvenes y niños, y no exponerlos a actividades que puedan traer como consecuencia un riesgo para su salud física y para su formación como jóvenes y niños”.

“Las niñas, las muchachas que van con vestimenta no adecuada, vestimenta sugestiva no se va a permitir esto tampoco”, fueron las declaraciones del subdirector de la Policía Nacional, Alexis Muñoz el pasado 19 de febrero de 2020. Esto en referencia al Carnaval capitalino en la Cinta Costera.

